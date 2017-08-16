﻿ Эксперты не ожидают резких скачков курса тенге

В августовском опросе участвовали 28 экспертов.

Ассоциация финансистов Казахстана представила итоги опроса экспертов по их ожиданиям курса национальной валюты, сообщает МИА «Казинформ».

В июле Ассоциация уже публиковала итоги пилотного исследования в форме опроса экспертов. За короткое время им удалось опросить 20 экспертов. Тогда лишь каждый пятый эксперт был близок к тем цифрам, что сложились в итоге. Точность прогнозов составила 17,8%. Однако, в Ассоциации финансистов считают, что данное исследование позволяет выявить ожидания участников финансового рынка в целом.

В августовском опросе участвовали 28 экспертов.

«Мы не раскрываем имена экспертов. Но могу сказать, что все они - руководители аналитических служб организаций-членов Ассоциации. Это банки, брокеры и страховые компании. В начале месяца мы разослали всем членам Ассоциации интернет-опросник по интересующим нас позициям. К сожалению, не все наши члены активны, и даже по важным вопросам активную переписку с нами ведут около 70-80 человек при том, что в АФК состоит 171 организация», - рассказал представитель Ассоциации финансистов Казахстана.

Исследование показало, что в целом участники финансового рынка Казахстана не ожидают резких изменений курса тенге и цен на нефть. В среднем эксперты ждут, что к концу месяца курс тенге к доллару составит 333,9 при сегодняшнем курсе 332,5. До конца года, по мнению экспертов, курс национальной валюты будет колебаться в пределах 335-339,8 тенге за 1 доллар.

При этом не ожидают отечественные компании и существенных изменений по цене на нефть, в среднем прогнозируя ее к концу месяца на уровне 52,5 долларов за баррель при нынешней цене 51.

Рубль, по мнению казахстанских экспертов, также не ослабнет, максимум его курс к доллару к концу месяца составит 60, 4 при нынешнем 59,8. До конца года нефть, по среднему арифметическому всех экспертных мнений, составит 53,9 долларов за баррель, а курс рубля к доллару - 62,3.