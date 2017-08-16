﻿ ​Почему в Актобе возникает дефицит газа

Причины дефицита социального газа, возникающего периодически в регионе обсудили на совещании в акимате. По мнению, замакима области Кайрата Бекенова, дефицит газа возникает из-за роста количества автомобилей, переведенных на газ, передает "Диапазон" со ссылкой на "Актобе Акпарат".

Заместитель акима области Кайрат Бекенов рассказал о текущей ситуации по обеспечению сжиженным газом.

Так, согласно квоты комиссии по распределению объемов сжиженного нефтяного газа в августе регион получит 7700 тонн газа, 6800 тонн из которых поставит АО "СНПС - Актюбемунайгаз", 900 - ТОО "Казахойл Актобе".

В настоящее время в области действуют 95 автогазовых заправочных станций, в том числе в Актобе - 53 и районах области - 42. За последние пять месяцев открылись 22 АГЗС. Ежедневная потребность области в газе составляет 240 тонн.

По мнению Бекенова, дефицит сжиженного газа, наблюдавшийся на заправочных станциях в начале месяца, в основном, связан с ростом количества автотранспортных средств, переведенных на газ. В данный момент зарегистрировано 34 225 таких авто, средняя потребность их составляет 7597 тонн газа в месяц. Поэтому, местной полицейской службе было рекомендовано провести рейд по выявлению незарегистрированного автотранспорта с газовым оборудованием, результаты которого позволят сделать реальный расчет общей потребности сжиженного газа.

Аким области Бердыбек Сапарбаев выразил свое недовольство проведенным анализом, а также поднял вопрос, касающийся ценообразования на социальный газ.

- Как начинается месяц, у нас возникают проблемы. Население жалуется на отсутствие газа на АГЗС, очереди. Значит, вам не удалось наладить нормальную работу и между вами нет взаимодействия в решении этой проблемы, - упрекнул аким области руководителей управлений, а также представителей компаний, занимающихся поставкой и реализацией топлива.

-Второй вопрос связан с ценообразованием. С 15 июля сжиженный газ реализуется по 49 тг/л цене в Актобе и по 51 тг/л в районах области. Цены выросли, тогда как расходы, налоговые отчисления, размер заработной платы работников АГЗС остались на том же уровне. Для роста цен должно быть основание, - сказал аким области.

Заместитель председателя Ассоциации поставщиков сжиженного газа по Актюбинской области Алтынай Муханова отметила, что на данный момент получено и реализовано 2920 тонн, до конца августа будет поставлено 4780 тонн. Распределением и реализацией сжиженного газа занимаются члены инициативной группы из числа владельцев АГЗС, сотрудников госорганов.

- Если у нас не будет запаса газа, мы не сможем решить данную проблему. Кроме того, нам необходимо создать электронную базу данных, в которой будет отражено наличие, отпуск и цена на всех АГЗС. Необходимо работать над системой учета. Социальный газ должен уходить по назначению, все должны работать открыто, прозрачно, – был категоричен аким области.