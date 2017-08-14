﻿ За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге

За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге

Автор:
За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области принял решение оштрафовать строительную компанию за превышение норм по выбросам в атмосферу, передает Today.kz

Как выяснилось, фирма работала без разрешения на выбросы в окружающую среду в течение четырех месяцев. По подсчетам специалистов департамента экологии по Мангистауской области,ущерб составил 1 897 457 тенге.

"Суд установил, что ТОО с 18 августа по 19 декабря 2014 года осуществляло строительство без соответствующего разрешения на эмиссии в окружающую среду, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу. Данное обстоятельство было установлено по результатам проверки, проведенной Департаментом экологии по Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе суда.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.08.2017, 12:27
  
​3 миллиона долларов и 50 тысяч евро украли у казахстанского экс-министра 2
09.08.2017, 16:43
  
12 млн тенге пропали в банке Актобе 3
25.07.2017, 10:42
  
Президент Монголии дал 49 суток владельцам оффшорных счетов для возврата денег на родину 1
20.07.2017, 17:41
  
С 1 января 2018 года прекратится выплата спецпособий многодетным семьям
19.07.2017, 15:50
  
Актюбинцы, давайте не будем молчать, если рядом плюют и бросают окурки 12
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В активах Нацфонда зафиксировали убыток в 784 миллиарда тенге
Автомобили Тохтара Тулешова выставили на аукцион 1
Налог на Google и Aliexpress могут ввести в Казахстане 3
​Пенсии казахстанцам будут начислять по-новому
В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины 4
Курс доллара составил 334 тенге
​Стало известно, сколько зарабатывают имамы в Казахстане 2
Как специалисты высчитывают среднюю зарплату казахстанцев 2
В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает
Девальвации не будет - мажилисмен 6