﻿ Автомобили Тохтара Тулешова выставили на аукцион

Как сообщают СМИ, приговором суда в ноябре 2016 года у Тохтара Тулешова конфисковали 26 автомобилей. Однако, часть из них уже передана на баланс государственных учреждений, в основном большие черные внедорожники Chevrolet Tahoe/Suburban и автомобили Toyota.

«Обычно, через специальную площадку конфискованные автомобили передают на баланс государственных и юридических лиц. В случае если из госучреждений или юридических лиц никто не заинтересовался данными автомобилями, их предлагают всем желающим. Понятное дело, что весь «неликвид» попал на торги», - сообщает издание.

На сайте e-auction.gosreestr.kz появилось четыре таких автомобиля: Rolls-Royce Phantom 2005 года с российскими номерами, Bentley Continental GT 2006 года выпуска, бордовый GMC Yukon XL Denali, а также «суперкар» Mitsubishi GTO 1992 года, как его окрестили многие СМИ.

Продать в Казахстане 12-летний Phantom с российской регистрацией шансы не велики, тем не менее его оценили в 40 млн 150 тыс тенге.

Стартовая цена на Bentley Continental GT 2006 года тоже высоковата - 13 млн 703 тыс тенге. На рынке такие автомобили стоят 10-11 млн. Еще не понятно в каком состоянии конфискованное купе.

Оценочная стоимость внедорожника 2006 GMC Yukon XL Denali - 6 млн 527 тыс енге. И вряд ли бы он попал на торги, если бы не любимый многими американцами цвет «бургунди». Сложно представить себе наших силовиков и чиновников в автомобиле такого цвета.

Ну а желтый «суперкар» GTO с правым рулем и шильдиками Ferrari стартует от 1 млн 83 тыс тенге.

Торги по этим лотам состоятся уже сегодня, 8 августа 2017 года, на веб-портале государственного имущества.