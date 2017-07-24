﻿ ​В Актюбинской области построят птицефабрику

Птицефабрику планируют построить в Актюбинской области в 2019 году.

Польские инвесторы совместно с социально-предпринимательской корпорацией (СПК) «Актобе» намерены реализовать проект по строительству птицефабрики в Алгинском районе Актюбинской области, сообщил на совещании по итогам первого полугодия председатель СПК «Актобе» Дархан Утемис, пишет «Интерфакс-Казахстан».

По его словам, общая сумма проекта составляет 35 млн евро. Мощность - 10 тыс. тонн мяса птицы в год. Площадь необходимого для реализации проекта земельного участка составляет 200 га с учетом высадки кормовой люцерны.

«Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» участвует в данном проекте путем выделения земельного участка. Компания Kazakh Invest полностью сопровождает проект. Финансирование планируется путем выдачи беспроцентного займа банком национальной экономики Польши», - отметил Дархан Утемис.

Начало строительства запланировано на конец 2017-го или начало 2018 года. Ввести в строй птицефабрику инвесторы намерены в 2019 году.