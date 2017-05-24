Нацбанк подготовил предложения по передаче пенсионных активов частным компаниям

Автор:
Нацбанк подготовил предложения по передаче пенсионных активов частным компаниям

В настоящее время уже подготовлены соответствующие поправки в законодательство.

Национальный Банк подготовил предложения по вопросу передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям по выбору вкладчика, сообщил журналистам председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

«В настоящее время уже подготовлены соответствующие поправки в законодательство, которые обсуждаются с Правительством Республики Казахстан и бизнес-сообществом», - сообщил глава НБ РК.

«После того, как будет сформулирована согласованная позиция с учетом мнений заинтересованных сторон, соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение общественности и Парламента Республики Казахстан», - резюмировал Акишев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.05.2017, 14:29
  
Разрешить чернобыльцам досрочно снимать деньги из ЕНПФ просит депутат
18.05.2017, 16:02
  
​Скандал с инвестициями ЕНПФ в Азербайджанский банк прокомментировал глава МИД 1
17.05.2017, 12:47
  
​Потери в любом случае будут - Перуашев об инвестировании ЕНПФ в банк Азербайджана 2
16.05.2017, 19:13
  
Деньги в ЕНПФ должны работать на старость, а не разбазариваться
16.05.2017, 09:28
  
Азербайджан пообещал вернуть Казахстану деньги ЕНПФ 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Казахстан будет продавать землю через интернет 1
Дельта банку запретили открывать депозиты и банковские счета
Налоговики в Костанайской области заводили дела на «мертвые души»
​Скандал с инвестициями ЕНПФ в Азербайджанский банк прокомментировал глава МИД 1
Бензин АИ-92 в Казахстане подскочил в цене за год на 15%
​Потери в любом случае будут - Перуашев об инвестировании ЕНПФ в банк Азербайджана 2
Актюбинцы в среднем получают 115 тысяч тенге 8
Азербайджан пообещал вернуть Казахстану деньги ЕНПФ 1
​Почему ЕНПФ инвестировал средства в проблемный банк Азербайджана объяснил мажилисмен 4
В ЕНПФ опровергли информацию о росте расходов фонда 1
Loading...