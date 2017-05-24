Нацбанк подготовил предложения по передаче пенсионных активов частным компаниям

В настоящее время уже подготовлены соответствующие поправки в законодательство.

Национальный Банк подготовил предложения по вопросу передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям по выбору вкладчика, сообщил журналистам председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

«В настоящее время уже подготовлены соответствующие поправки в законодательство, которые обсуждаются с Правительством Республики Казахстан и бизнес-сообществом», - сообщил глава НБ РК.

«После того, как будет сформулирована согласованная позиция с учетом мнений заинтересованных сторон, соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение общественности и Парламента Республики Казахстан», - резюмировал Акишев.