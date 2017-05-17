​Потери в любом случае будут - Перуашев об инвестировании ЕНПФ в банк Азербайджана

Депутат мажилиса Азат Перуашев прокомментировал инвестирование ЕНПФ в банк Азербайджана, передает ИА «NewTimes.kz».

По мнению Перуашева, ЕНПФ ведет «крайне рискованную» инвестиционную политику.

«Мы предлагали вернуть конкуренцию в систему пенсионных накоплений. Предлагали деньги выгонять не за рубеж, а вкладывать в нашу экономику. Народ видел бы, работают эти деньги или нет. Но нам тогда отвечал Нацбанк, что задача ЕНПФ - сохранение денег. Как они сберегают их - мы видим. Деньги бесконтрольно выгоняются. Мы не знаем, что с ними происходит. Сейчас идут заявления от аналитиков и юристов, что деньги из азербайджанского банка вернутся, поскольку он государственный. У меня есть сомнения. Поскольку процесс реструктуризации всегда подразумевает определенные дисконты. Потери в любом случае будут», - высказался депутат в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

По его мнению, управление пенсионными деньгами необходимо вернуть в конкурентную среду.

«Когда у вкладчика выбор, 3-4 фонда борются за него, доказывают своей работой доходность и сохранность, тогда эта система оживится. Сегодня система не вызывает доверия. Более того, заставляет нас предполагать коррупционные риски», - резюмировал Перуашев.

Сегодня Перуашев от имени фракции «Ак жол» предложил привлечь к ответственности руководство ЕНПФ. По его мнению, инвестирование в банк Азербайджана – «третий случай прямого ущерба ЕНПФ от выбранной инвестиционной политики».

Напомним, внимание к вложению ЕНПФ в МБА привлек экс-вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Рахим Ошакбаев. Он опубликовал обнаруженную информацию о том, что 71,3 млрд. тенге активов пенсионного фонда вложено в облигации ставшего проблемным Международного Банка Азербайджана. Он выразил обеспокоенность состоянием пенсионных сбережений казахстанцев, а также предложил сделать факт неэффективного управления ресурсами ЕНПФ темой публичной дискуссии. Финансист Айдан Карибжанов поддержал Ошакбаева и также высказался по поводу данной инвестии пенсионного фонда, а председатель наблюдательного совета APEX Consult Данат Жумин копнул еще глубже: он решил изучить, кто же управляет нашими пенсионными активами, и в итоге также обнаружил занимательную информацию, которая вызвала массу вопросов в Казнете.