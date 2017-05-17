Актюбинцы в среднем получают 115 тысяч тенге

Такие данные предоставили в департаменте статистики Актюбинской области.

За первый квартал 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного актюбинца составила 115 747 тенге, что на 7,6 % выше, чем в прошлом году, передает "Диапазон".

Отмечается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения в четвертом квартале 2016 года составили 68 947 тенге. Что на 10,1 % выше по номинальным и на 0,7 % по реальным денежным доходам, чем в прошлом году,

Численность безработных на конец апреля 2017 года составила 2,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,6% к рабочей силе (экономически активное население). Уровень скрытой безработицы по оценке составил 0,1% от экономически активного населения.