Актюбинцы в среднем получают 115 тысяч тенге

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Актюбинцы в среднем получают 115 тысяч тенге

Такие данные предоставили в департаменте статистики Актюбинской области.

За первый квартал 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного актюбинца составила 115 747 тенге, что на 7,6 % выше, чем в прошлом году, передает "Диапазон".

Отмечается, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения в четвертом квартале 2016 года составили 68 947 тенге. Что на 10,1 % выше по номинальным и на 0,7 % по реальным денежным доходам, чем в прошлом году,

Численность безработных на конец апреля 2017 года составила 2,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 0,6% к рабочей силе (экономически активное население). Уровень скрытой безработицы по оценке составил 0,1% от экономически активного населения.

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logovaldis
Ох люблю я эти сказки от статистиков)))
Только их бы на ночь, а не днём, когда кругом суровая действительность!)
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17.05.2017, 12:31
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