В ЕНПФ опровергли информацию о росте расходов фонда

Данные о росте расходов на оплату труда, опубликованные в СМИ со ссылкой на информацию Рахима Ошакбаева на его странице в сети Facebook, не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Ранее экономист Рахим Ошакбаев на своей странице в соцсети сообщил, что более чем в два раза выросли расходы ЕНПФ на оплату труда и командировочные.

«В этом году они составили почти два миллиарда (1,96 млрд тенге) за три месяца против 959,2 млн тенге за аналогичный период прошлого года (…) вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем 930,8 млн тенге против 293,9 млн в прошлом году», - отметил экономист.

В свою очередь в фонде отметили, что «некорректно сравниваются данные за разные отчетные периоды».

«Фактически расходы на оплату труда и командировочные за 1 квартал 2017 года составили 1,96 млрд тенге, а за 1 квартал 2016 года - 2,18 млрд тенге. Как видим, расходы по данной статье снизились на 220 млн тенге (на 10%) в сравнении с 1 кварталом 2016 г. Вознаграждение управляющим инвестиционным портфелем за 1 квартал 2017 г. составило 930,8 млн тенге, а за 1 квартал 2016 г. 886 млн тенге, а не 293,3 млн тенге, как указано в СМИ. Увеличение суммы на 44,8 млн тенге (на 5%) связано с ростом пенсионных активов на 0,78 млрд тенге или на 13%. (На 1 апреля 2017 года пенсионные активы составили 6,84 трлн тенге, в то время как на 1 апреля 2016 года они составляли 6,06 трлн тенге)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕНПФ.

В нем отмечается, что автор перепутал столбцы в отчете о прибылях и убытках АО «ЕНПФ».