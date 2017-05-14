Дольщики в Астане пытались самовольно заселиться в недостроенные квартиры

С 2010 года около 700 дольщиков вложились в строительство жилого комплекса, квартиры которого были перепроданы трижды, сообщает Информбюро.

В выходной день, 14 мая, инвесторы ТОО "ОралДизайнСтройСервис" пытались провести в Астане акцию самозаселения в свои квартиры, расположенные в ЖК "Юго-Восточней п. Коктал" на 188 улице. Как говорят дольщики, они устали ждать решения от государственных органов.

Житель Астаны Александр Курганов был одним из первых инвесторов строительства жилого комплекса. По словам мужчины, в будущие квадратные метры он вложил свои деньги в 2010 году.

"С октября 2010 года мы вложились в эту стройку, и вот в таком состоянии уже седьмой год. Практически ничего не изменилось, ничего не двигается. Жумабеков (гендиректор строительной фирмы – Авт.)сейчас находится под следствием, как известно. И вот так вот мучаемся. Все инвесторы вложили 100% – 3,5 млн тенге. У всех разные суммы, в зависимости от того, у кого сколько квартир. В нашем доме 104 квартир, а в жилом комплексе 700 дольщиков. На протяжении всего периода были обещания, гарантийные письма. С 2013 года вообще никаких движений нет – одни обещания со стороны Жумабекова. Мы не можем не до кого достучаться, ни до акимата, ни до строительной компании", – рассказал Александр Курганов.

Инвесторы подали в суд, теперь ждут результатов. В суде выяснилось, что были двойные и даже тройные перепродажи. Дольщики просят помощи государства в скорейшем разрешении ситуации, так как боятся зимой остаться без квартир.

"Собрались мы здесь на вынужденное заселение для того, чтобы брать этот дом на абордаж. Потому что больше невозможно. Большинство людей снимают квартиры и живут в нечеловеческих условиях, при этом вложившись 100% сюда. Никаких сдвигов нет абсолютно", – добавил Александр Курганов.

По словам инвесторов, они решились на самовольную акцию заселения от безвыходного положения. Ранее они проводили акции у прокуратуры, акимата, но дело с мёртвой точки не сдвинулось.

Пришедшим дали возможность посмотреть на свои квартиры, однако заселяться никто не стал.

"Многие пришли сюда от безысходности. Здесь, в основном, собрались социально уязвимые слои населения, которые в Астане снимают дорого жильё. А сейчас, увидев дома, мы понимаем, что туда заселиться пока невозможно. Мы хотим, чтобы закончился строительный период быстрее и заселиться. Мы подали в прокуратуру и отсудим этот объект. В последующем по закону мы будем иметь право на этот объект, будет делать проектно-сметную документацию на каждый дом – в каком состоянии, и сколько туда требуется вложений. По предварительной экспертизе эти дома требуют усиления, чтобы не разрушились. По проекту должны быть пятиэтажные, а они возвели девятиэтажные. А те, которые должны были девятиэтажными, возвели 12-этажные", –подчеркнула инвестор Жадыра Айтилесова.

24 февраля дольщики собирались у здания прокуратуры Астаны с требованием арестовать директора ТОО "Орал-Дизайн-Стройсервис". По словам обманутых горожан, Кенес Жумабеков, даже находясь под следствием, умудряется повторно продавать их недостроенные квартиры. Прокуратура поддержала требование дольщиков.