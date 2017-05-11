Заем в 80 миллионов долларов у МБРР на медстрахование одобрили

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Заем в 80 миллионов долларов у МБРР на медстрахование одобрили

Эти средства будут направлены на поддержку в формировании и реализации единой национальной системы социального медицинского страхования.

Депутаты Сената Парламента РК приняли законопроект "О ратификации соглашения о займе по проекту социального медицинского страхования между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития", передает Today.kz.

Законопроект ранее был одобрен депутатами мажилиса.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, ратификация соглашения о займе между Казахстаном и МБРР была утверждена в соответствии с указом Президента РК и данное соглашение подлежит ратификации парламентом.

"Сумма займа - 80 миллионов долларов, сумма софинансирования Казахстана - 10 миллионов долларов. Ставка вознаграждения - 2,3 процента, срок погашения - 15 лет, включая пятилетний льготный период. Дата завершения займа - 30 июня 2031 года", - сказал министр.

Основной целью проекта, по словам Биртанова, является повышение доступности к данной системе.

Была оказана существенная поддержка в формировании единой национальной системы и ее реализации.

"Проект состоит из трех компонентов. Первый - это поддержка внедрения национальной системы социального медицинского страхования. Второй - это укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования. Третий - управление проектом, мониторинг и оценка, коммуникационная стратегия, которая будет включать информационно-разъяснительную работу с населением", - добавил Биртанов.

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Один Храпунов вывез в разы больше (поправьте если не так). Что говорить о действующих "волосатых"... Могли бы скинуться наверху на такую мелочь, а не в долг загонять страну.
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11.05.2017, 22:13
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