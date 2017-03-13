Казахстанский бензин назван одним из самых дорогих в мире

Цены на бензин в Казахстане продолжат расти.

Свое мнение на эту тему озвучили эксперты нефтегазовой сферы, сообщает КТК.

С начала года топливо дорожало в стране уже трижды. На заправочных станциях в феврале ценники менялись два раза, а затем еще и в марте.

Неуемный рост цен на топливо - так сегодня эксперты охарактеризовали ситуацию на рынке ГСМ. В феврале в стране бензин дорожал дважды. Зафиксирован скачок цен уже и в марте. Средняя цена за литр ходового АИ-92 увеличилась в этом месяце еще на три тенге. 95-й и 96-й бензин тоже подорожал со 152 до 155 тенге.

«Однозначно можно сказать, что наши цены всегда гонятся за российскими. Но можно вернуться к заявлениям наших чиновников, которые неоднократно заявляли, что у нас один якобы из дешевых бензинов в мире. Но это не так.

Если посмотреть цену литра в долларах, да, он и дешевый. Но если взять соотношение средней зарплаты и стоимость этого литра, то он получится одним из самых дорогих, - заявил эксперт Сергей Смирнов.

Сам Сергей Смирнов предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте. Говорит, нет машины - нет проблемы. Постепенное повышение цен на бензин специалист объясняет просто: автовладельцев не хотят шокировать.

«У нас сохраняется на треть зависимость от России, а в России цены выше. Но там другая структура ценообразования. Если у нас в цене бензин 60 процентов - это где-то сырая нефть и 15 процентов - налоги, то в России 6 процентов - это сырая нефть и 60 процентов - налоги. В России 60 процентов идут в бюджет, у нас же 60 процентов остается у владельцев нефтепродуктов», - считает эксперт.

В начале марта министр энергетики в очередной раз заявил, что государство не собирается контролировать стоимость бензина. Чиновники не станут требовать от владельцев заправок менять ценники, как бы этого ни хотелось казахстанским водителям.

«Правительство страны добивается от нефтеперерабатывающих компаний того, чтобы они часть своей продукции выставляли на отечественный рынок. Мы получаем эффект постепенного сглаживания и нивелирования возможных негативных последствий на наш рынок.

В целом сегодня мы наблюдаем постепенную нормализацию на внутреннем рынке, - заявил эксперт института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Арсен Малтабаров.

Большие надежды возлагают на модернизацию Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов. Она закончится через полгода. В следующем году завершатся работы на Шымкентском НПЗ.

Возможно, тогда страна сможет обеспечить себя бензином на сто процентов. Но это пока мечты.

Что же касается ближайшего будущего, то специалисты в ожидании очередного роста цен на топливо. Случится это уже скоро - примерно в конце марта, когда в стране начнется посевная.