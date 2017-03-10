В Казахстане исчезнут угольные шахты

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В Казахстане исчезнут угольные шахты

Такое мнение выразила министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова, передает ИА «NewTimes.kz».

«Есть вероятность дальнейшего ухода угольной промышленности. Нет сейчас много шахт в Европе, новые энергетические источники появляются. Я не могу сказать, что это сегодня-завтра случится, может быть, в течение 20 лет. По поводу шахт, наверное, вопрос будет стоять, поэтому мы уже сегодня должны начать работу по всем специальностям, касающимся угольной промышленности», - сказала на пресс-конференции министр труда и социального развития Тамара Дуйсенова.

По ее словам, уже сейчас из производств высвобождаются люди.

«С учетов внедрения новых технологий, если раньше могли работать 10 человек, сегодня обходятся 1 человеком, потому что все компьютеризировано. Этих людей нужно перепрофилировать», - добавила министр, отметив, что в связи с этим уже создана рабочая группа, которая работает в двух направлениях.

«Одна группа - реальный сектор, с учетом внедрения новых технологий они будет говорить нам о состоянии своих отраслей. Работа ведется, мы, наверное, уже к концу года скажем, по каким отраслям должны начать работать. А по высвобождаемым - сегодня работаем. Есть вопросы внедрения новых технологий в горнодобывающей промышленности, есть вопросы в «Казахмысе» и т.д. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить переток рабочих мест в нефтегазовую промышленность», - отметила Дуйсенова.

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