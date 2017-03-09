​Цены на жилье в Казахстане чиновники назвали относительно стабильными

Автор:
​Цены на жилье в Казахстане чиновники назвали относительно стабильными

Цены на новое и вторичное жилье в Казахстане относительно стабильны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство национальной экономики РК.

По сравнению с январем этого года цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, с начала года - на 0,3%.

По данным ведомства, в феврале 2017 года в среднем по республике зафиксирована цена в размере 248 243 тенге за один квадратный метр общей площади квартир с черновой/чистовой отделкой.

«Цена перепродажи неблагоустроенного жилья в феврале по сравнению с январем 2017 года и с начала года не изменилась и составила 115 398 тенге за кв. метр. Цена на вторичном рынке благоустроенного жилья в размере 188 471 тенге за кв. метр сохранилась с января этого года, с начала же года - снизилась на 0,1%», - говорится в сообщении.

Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале повысилась по сравнению с январем 2017 года на 0,4% до 1292 тенге за кв. метр. С начала 2017 года рост еще больше - 0,9%.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.03.2017, 12:06
  
Цены на бензин продолжат ускоренно расти - эксперт 6
07.03.2017, 12:25
  
Что делать, чтобы мясо стало дешевле 2
03.03.2017, 09:57
  
​На заправках Казахстана снова подорожал бензин 2
02.03.2017, 14:58
  
Возрастной порог для получения жилья в Казахстане предложили повысить до 35 лет
01.03.2017, 22:17
  
По делу хозяина долгостроя гостиницы «Космос» арестовали маму двух детей 21
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Курс доллара равен 317 тенге
​«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» оштрафовали на 10 млн тенге
В Министерстве национальной экономики объяснили рост цен на продукты
Курс доллара равен 316 тенге
Курс доллара равен 317 тенге
​Эксперты считают, что пенсии казахстанцев не достаточно защищены
​На заправках Казахстана снова подорожал бензин 2
Нацвалюта продолжает слабеть
Дорогой бензин лучше его отсутствия - министр энергетики 19
Казахстанцы перестали покупать доллары 3
Loading...