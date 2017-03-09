Курс доллара равен 317 тенге

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Курс доллара равен 317 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 316,76 тенге за доллар (+1,60 тенге), объем торгов - 103 200 тыс. USD (+69 700 тыс. USD).

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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