Курс доллара равен 317 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 316,76 тенге за доллар (+1,60 тенге), объем торгов - 103 200 тыс. USD (+69 700 тыс. USD).
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.