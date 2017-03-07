​«Карачаганак Петролеум Оперейтинг» оштрафовали на 10 млн тенге

«Карачаганак Петролиум оперейтинг б.в.» (КПО) должны выплатить ущерб государству за выявленную у них недостачу гособъектов, передает «Мой город».

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный межрайонный экономический суд ЗКО удовлетворил иск по гражданскому делу РГУ «Капиталнефтегаз» к АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» о взыскании суммы ущерба в размере 10,4 млн тенге.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что РГУ провело инвентаризацию государственного имущества, переданного КПО, по результатам которой выявлена недостача по 16 инвентарным объектам на сумму оценочной стоимости в размере 10,4 млн тенге. В качестве доказательства истцом представлена справка об остаточной стоимости активов по 16 недостающим позициям», - отметили в пресс-службе областного суда.

Суд удовлетворил требования, взыскав с КПО б.в. в доход республиканского бюджета 10,4 млн тенге.