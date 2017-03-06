В Министерстве национальной экономики объяснили рост цен на продукты

Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

Пресс-секретарь Министерства национальной экономики Казахстана Самал Ибраева прокомментировала рост цен на продукты, сообщает МИА «Казинформ».

«Министерство национальной экономики регулярно информирует об изменениях цен на продовольственные товары. Особое внимание, конечно, уделяется социально-значимым продовольственным товаром. Цены на них с начала года выросли всего на 2 процента. Наибольший рост цен наблюдается на говядину и баранину. Среди овощной продукции рост произошел на картофель, лук и капусту», - проинформировала она во время брифинга в СЦК.

По ее словам, одним из факторов, влияющим на изменения цен является увеличение затрат на услуги хранения. Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

«Министерством национальной экономики подготовлен ряд законодательных поправок по вопросам регулирования торговой деятельности. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен», - также сообщила она.

В частности, предлагается передать полномочия по установлению предельных цен на социально-значимые продовольственные товары местным исполнительным органам. По мнению ведомства, это позволит оперативно реагировать на повышение цен. Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно взаимодействовать в этом вопросе с бизнесом, чтобы устанавливать объективные причины роста цен на продовольственные товары.

«Предлагается также повысить эффективность контроля цен и ограничить взимание торгового вознаграждения на социально-значимые продовольственные товары. Мы считаем, что данные меры положительно отразятся на отрасли торговли и на ситуацию с ценами в целом», - резюмировала она.