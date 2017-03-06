В Министерстве национальной экономики объяснили рост цен на продукты

Автор:
В Министерстве национальной экономики объяснили рост цен на продукты

Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

Пресс-секретарь Министерства национальной экономики Казахстана Самал Ибраева прокомментировала рост цен на продукты, сообщает МИА «Казинформ».

«Министерство национальной экономики регулярно информирует об изменениях цен на продовольственные товары. Особое внимание, конечно, уделяется социально-значимым продовольственным товаром. Цены на них с начала года выросли всего на 2 процента. Наибольший рост цен наблюдается на говядину и баранину. Среди овощной продукции рост произошел на картофель, лук и капусту», - проинформировала она во время брифинга в СЦК.

По ее словам, одним из факторов, влияющим на изменения цен является увеличение затрат на услуги хранения. Причины роста цен на мясную продукцию объясняется подорожанием кормов, а также за счет транспортных расходов, повышения цен на ГСМ.

«Министерством национальной экономики подготовлен ряд законодательных поправок по вопросам регулирования торговой деятельности. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен», - также сообщила она.

В частности, предлагается передать полномочия по установлению предельных цен на социально-значимые продовольственные товары местным исполнительным органам. По мнению ведомства, это позволит оперативно реагировать на повышение цен. Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно взаимодействовать в этом вопросе с бизнесом, чтобы устанавливать объективные причины роста цен на продовольственные товары.

«Предлагается также повысить эффективность контроля цен и ограничить взимание торгового вознаграждения на социально-значимые продовольственные товары. Мы считаем, что данные меры положительно отразятся на отрасли торговли и на ситуацию с ценами в целом», - резюмировала она.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.02.2017, 10:27
  
Остановить рост цен на продукты и лекарства в Казахстане требует Назарбаева
22.02.2017, 21:49
  
О чём народ просил Сапарбаева 2
23.02.2017, 15:45
  
Цены в аптеках Казахстана будет контролировать минздрав
23.02.2017, 14:19
  
Депутаты предложили установить предельные цены на продукты и лекарства 1
02.02.2017, 12:51
  
В Казахстане подорожали продукты на 1,2% 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Курс доллара равен 316 тенге
Курс доллара равен 317 тенге
​Эксперты считают, что пенсии казахстанцев не достаточно защищены
​На заправках Казахстана снова подорожал бензин 2
Нацвалюта продолжает слабеть
Дорогой бензин лучше его отсутствия - министр энергетики 18
Казахстанцы перестали покупать доллары 3
Казахстан полностью обеспечит себя бензином после 2019 года 4
Тысячные купюры 2006 года вышли из обращения
Куда Минобразования дело 30 млрд тенге 7
Loading...