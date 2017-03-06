Курс доллара равен 316 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США в тенге составил 316,52 тенге за доллар (-0,94 тенге). Объем торгов - 22 500 тыс. USD (-121 000 тыс. USD).
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.