Курс доллара равен 317 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 317,40 тенге за доллар (+2,40 тенге), объем торгов – 143 500 тыс. USD (+77 900 тыс. USD).
В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.