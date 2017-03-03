​Эксперты считают, что пенсии казахстанцев не достаточно защищены

Пенсионные деньги казахстанцев, вложенные в банковскую систему, должны быть застрахованы фондом гарантирования вкладов. Так считают представители общественного совета, созданного при ЕНПФ, сообщает «31 канал».

По словам экспертов, сейчас в случае банкротства финансовой организации пенсии не вполне защищены. ЕНПФ, как и все клиенты, просто встает в четвертую очередь кредиторов и может годами ждать возмещения средств.

«В результате, когда мы видим ситуацию по «Казинвестбанку», что эти деньги не гарантируются фондом. Да, есть защита механизма в виде ликвидационной комиссии, ну, вы встанете в очередь со всеми кредиторами, когда будут продавать имущество. Нужно приложить очень много усилий, чтобы вернуть эти деньги, если вам хватит их», - говорит член общественного совета при ЕНПФ Бота Жуманова.

В оставшемся без лицензии «Казинвестбанке» хранились около трех миллиардов пенсионных денег. И пока не ясно, удастся ли их вернуть. На данный момент больше всего средств ЕНПФ - это 88 миллиардов тенге - вложено в «Казком банк», которому совсем недавно в экстренном порядке государству пришлось оказывать помощь, отмечают эксперты. Авторы инициативы не сомневаются, что коммерческие банки могут выступить против такой идеи. Сейчас за защиту каждого депозита они ежемесячно вносят в фонд гарантирования определенные суммы. И в случае одобрения идеи платить им придется больше.