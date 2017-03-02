Дорогой бензин лучше его отсутствия - министр энергетики

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Дорогой бензин лучше его отсутствия - министр энергетики

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев считает, что "заморозка" цен на бензин в Казахстане обойдется автолюбителям дороже его нынешней стоимости, передает Sputnik Казахстан.

"Мы, конечно, можем опять зафиксировать цены на заправках, но к чему это приведет? Оптовики не смогут привезти сюда (российский бензин), они в минус себе его возить не будут, начнется 30-процентный дефицит на заправочных станциях. Мы с вами это проходили, мои предшественники перед вами сидели: да, сейчас бензин несколько дороже, но он есть, и это гораздо лучше, чем когда он дешевле, но его нет. Дефицит означает плохое качество, начинают искусственно повышать октановое число присадками, моторы летят. Поэтому ситуация в зависимости от цены на рынке России будет сохраняться, пока мы не модернизируем три НПЗ", - сказал Бозумбаев на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время Казахстан на 70% обеспечивает внутренний рынок по самому ходовому виду бензина - АИ-92 - самостоятельно, еще 30% завозится из России. Изменение оптовых цен на российский бензин марки АИ-92, по данным казахстанского Минэнерго, составило с 320 долларов за тонну в январе 2016 года до 515 долларов за тонну в феврале 2017 года.

Министр заметил, что повлиять на оптовые цены в России Казахстан не может, поэтому привязка к российским ценам будет существовать до окончания модернизации трех заводов, после чего Казахстан будет обеспечивать себя топливом на 100%.

Модернизация Шымкентского НПЗ, по его словам, будет завершена в первом полугодии 2018 года, во второй половине текущего года будет завершена модернизация Павлодарского и Атырауского НПЗ.

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