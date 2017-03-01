Казахстан полностью обеспечит себя бензином после 2019 года

Автор:
Казахстан полностью обеспечит себя бензином после 2019 года

С выходом отечественных НПЗ на полную мощность, Минэнерго сможет обеспечить стабильность цен на них.

После 2019 года Казахстан будет полностью обеспечивать себя нефтепродуктами. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании коллегии Министерства,передает МИА «Казинформ».

«В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема переработки нефти. После модернизации наших трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет после 2019 года с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов - бензина, дизтоплива, авиатоплива. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полного обеспечения внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по ГСМ», - сказал Бозумбаев.

По его словам, Атырауский и Павлодарский НПЗ завершат модернизацию в 2017 году, а Шымкентский НПЗ в 2018 году. После выхода их на полную мощность Минэнерго сможет обеспечить стабильность цен на все нефтепродукты.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.02.2017, 16:33
  
Бензин из Казахстана вывозили контрабандой в Россию​
11.02.2017, 12:48
  
450 тыс баррелей нефти в сутки планируют добывать на Кашагане на первом этапе
08.02.2017, 20:38
  
В Актобе снова подорожал бензин. Антимонопольщики проверяют законность 4
08.02.2017, 16:08
  
Самый дешевый бензин в Европе продают в Казахстане 12
08.02.2017, 10:34
  
Причины роста цен на бензин выясняет Антимонопольный комитет
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Казахстанцы перестали покупать доллары
Тысячные купюры 2006 года вышли из обращения
Куда Минобразования дело 30 млрд тенге 7
Укрепление тенге приостановилось
Остановить рост цен на продукты и лекарства в Казахстане требует Назарбаева
​Нацбанк напоминает о необходимости обмена старых купюр до 1 марта
Курс доллара равен 312 тенге
Цены в аптеках Казахстана будет контролировать минздрав
На развитие бизнеса в Актобе выделят более миллиарда тенге
Депутаты предложили установить предельные цены на продукты и лекарства 1
Loading...