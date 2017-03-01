Тысячные купюры 2006 года вышли из обращения

С 1 марта банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года стали недействительны.

Они перестали быть законным платежным средством и больше не используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.

В Нацбанке отметили, что старые купюры будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Банкноты должны обменять без взимания комиссии.

Отказ принимать банкноты грозит банкам штрафом 50 МРП. В случае возникновения вопросов нужно обращаться в Нацбанк по тел.: 21-07-23, 21-07-09.