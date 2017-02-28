Куда Минобразования дело 30 млрд тенге

«На проекты e-Learning (систему электронного обучения – прим. ред.) действительно потрачено 30 млрд тенге. Я считаю важным об этом сказать», - сказал Сагадиев.

При этом он уточнил, на что конкретно были потрачены бюджетные миллиарды.

«27 млрд было потрачено на оборудование. Оно включает в себя серверы, интерактивные доски, программы и т.д. 2 млрд тенге потрачено на национальную образовательную базу данных и систему управления обучением. И один млрд мы потратили на ЦОРы - видео и интерактивные уроки. Но потом мы решили эти ЦОРы самим не делать, потому что есть лучшего качества на рынке», - отметил глава Минобразования.