Куда Минобразования дело 30 млрд тенге

По словам министра образования и науки Ерлана Сагадиева, ведомство действительно потратило 30 млрд тенге на реализацию проекта e-Learning, передает ИА «NewTimes.kz».
«На проекты e-Learning (систему электронного обучения – прим. ред.) действительно потрачено 30 млрд тенге. Я считаю важным об этом сказать», - сказал Сагадиев.
При этом он уточнил, на что конкретно были потрачены бюджетные миллиарды.
«27 млрд было потрачено на оборудование. Оно включает в себя серверы, интерактивные доски, программы и т.д. 2 млрд тенге потрачено на национальную образовательную базу данных и систему управления обучением. И один млрд мы потратили на ЦОРы - видео и интерактивные уроки. Но потом мы решили эти ЦОРы самим не делать, потому что есть лучшего качества на рынке», - отметил глава Минобразования.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.