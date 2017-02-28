Куда Минобразования дело 30 млрд тенге

Автор:
Куда Минобразования дело 30 млрд тенге

По словам министра образования и науки Ерлана Сагадиева, ведомство действительно потратило 30 млрд тенге на реализацию проекта e-Learning, передает ИА «NewTimes.kz».

«На проекты e-Learning (систему электронного обучения – прим. ред.) действительно потрачено 30 млрд тенге. Я считаю важным об этом сказать», - сказал Сагадиев.

При этом он уточнил, на что конкретно были потрачены бюджетные миллиарды.

«27 млрд было потрачено на оборудование. Оно включает в себя серверы, интерактивные доски, программы и т.д. 2 млрд тенге потрачено на национальную образовательную базу данных и систему управления обучением. И один млрд мы потратили на ЦОРы - видео и интерактивные уроки. Но потом мы решили эти ЦОРы самим не делать, потому что есть лучшего качества на рынке», - отметил глава Минобразования.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.02.2017, 15:01
  
Как платить налог на транспорт
15.02.2017, 10:36
  
Минимальная зарплата казахстанцев в 20 раз меньше, чем в Германии 13
14.02.2017, 11:11
  
На новые дороги Казахстан потратит ​1,7 трлн тенге 3
13.02.2017, 10:20
  
Австриец нашел 270 тыс евро и сдал их в полицию
09.02.2017, 10:21
  
Тысячные купюры образца 2006 года перестанут принимать с 1 марта
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя pcproman
pcproman
Да... вот кто-то наварился.))) 95 миллионов долларов на e-Learning? Серьезно? Ха-ха!
Ответить
28.02.2017, 12:10
фото пользователя taxsist2
taxsist2
https://e.edu.kz/ru/
Ответить
28.02.2017, 12:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
https://www.nur.kz/285443-v-kazahstane-zayavili-o-provale-mnogomilliardnoj-programmy-e-learning.html
Ответить
28.02.2017, 12:17
Последние новости раздела
Укрепление тенге приостановилось
Остановить рост цен на продукты и лекарства в Казахстане требует Назарбаева
​Нацбанк напоминает о необходимости обмена старых купюр до 1 марта
Курс доллара равен 312 тенге
Цены в аптеках Казахстана будет контролировать минздрав
На развитие бизнеса в Актобе выделят более миллиарда тенге
Депутаты предложили установить предельные цены на продукты и лекарства 1
Почему при падении курса доллара не снижаются цены, рассказал министр нацэкономики 9
​Патрульным полицейским разрешили брать штрафы на месте 11
Как будут меняться цены в Казахстане из-за рекордного укрепления тенге 13
Loading...