Укрепление тенге приостановилось

Объем торгов составил 61 млн 900 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 27 февраля 2017 года составил 312,44 (+0,95) тенге.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 312 тенге за доллар США, максимальный - 312,65 тенге. Объем торгов составил 61 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 135. В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Напомним, по итогам дневной сессии 24 февраля стоимость одного доллара составляла 311,49 тенге.