​Нацбанк напоминает о необходимости обмена старых купюр до 1 марта

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​Нацбанк напоминает о необходимости обмена старых купюр до 1 марта

Национальный банк Республики Казахстан напоминает, что с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством, сообщает пресс-служба финрегулятора.

До 1 марта банкноты номиналом 1000 тенге 2006 года являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории Республики Казахстан без каких-либо ограничений.

В Нацбанке отметили, что старые купюры можно обменять во всех филиалах национального банка, не дожидаясь даты завершения их хождения в обращении.

«Затем в течение 12 месяцев - с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно - указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня», - говорится в сообщении.

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