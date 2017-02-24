Курс доллара равен 312 тенге

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 311,81 тенге за доллар (-0,84 тенге), объем торгов - 67 650 тыс. USD (-30 650 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,5411 тенге за юань (-0,0620 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).
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