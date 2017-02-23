Цены в аптеках Казахстана будет контролировать минздрав

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Цены в аптеках Казахстана будет контролировать минздрав

Ценовое регулирование лекарств - абсолютно необходимая норма.

Планируется, что законопроект с поправками, регулирующий цены на лекарства в частных аптеках, будет представлен в Правительстве в августе текущего года. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ».

"У нас есть большой рынок розничной торговли, где население покупает лекарства самостоятельно. Мы этот рынок не регулировали. Для того, чтобы в эту сферу зайти, нам нужно внести изменения в Кодекс РК "Об охране здоровья населения" и такое право, полномочия правительства в лице минздрава получить. Это необходимо обсуждать с рынком, с предпринимателями. Поэтому мы планируем к августу соответствующий законопроект разработать и внести в правительство после обсуждения с участниками рынка", - сказал Биртанов.

Как заметил глава ведомства, ценовое регулирование лекарств - абсолютно необходимая норма. В связи с тем, что государство не регулирует эту сферу, происходит существенная нагрузка "на карманы" казахстанцев. Люди вынуждены покупать лекарства по ценам, которые могут быть выше, чем, к примеру, в социальных аптеках.

"Зачастую они вынуждены покупать лекарства с очень большой маржой, накруткой. Мы сейчас изучаем международный опыт. Вчера мы встречались и сегодня мы встречаемся с рабочей группой, куда входят в том числе и международные эксперты из стран, где эти модели успешно внедрены, и будем в Казахстане внедрять", - пояснил он.

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