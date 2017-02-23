На развитие бизнеса в Актобе выделят более миллиарда тенге

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На развитие бизнеса в Актобе выделят более миллиарда тенге

По программе «ДКБ-2020» в прошлом году поддержку получили 316 проектов субъектов частного предпринимательства.

Актюбинская область занимает 1 место по гарантированию кредитов в РК по итогам 2016 г. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре «Ақтөбе ақпарат» сообщила руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Анар Даржанова.

По ее словам, управление предпринимательства совместно с АО «ФРП» Даму» и банками второго уровня стараются оказать финансовую помощь в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

- В регионе зарегистрировано 60,6 тыс. субъектов МСБ, из них количество действующих составляет 50,8 тыс. Численность занятых в данной сфере достигло 130,3 тыс. человек. Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг субъектами МСБ составил 457,9 млрд. тенге, - отметила Анар Даржанова.

В рамках единой программы «ДКБ-2020» по итогам прошлого года поддержку получили 316 проектов субъектов частного предпринимательства в том числе по субсидированию процентной ставки - 157 проектов на 15,7 млрд.тенге, по гарантированию - 93 проекта на сумму гарантии 1,2 млрд.тенге, по предоставлению грантов - 12 проектов на сумму 24,0 млн.тенге, по микрокредитованию - 54 проекта на сумму 200,0 млн.тенге. Из общего количества одобренных проектов на долю районов приходится 163 проекта.

Среди районов области наибольший охват в Хромтауском, Мугалжарском, Алгинском и Шалкарском районах.

В целом, по итогам 2016 года область заняла 2-ое место в разрезе регионов РК по количеству одобренных на субсидирование проектов, а также 1-ое место по гарантированию кредитов.

По программе «ДКБ-2020» в 2017 году предусмотрено 1,3 млрд.тг.

Кроме того, продолжается реализация региональных программ по микрокредитованию сельского предпринимательства «Кен дала-2» и молодежного предпринимательства «Жас Старт-2». На эти цели предусмотрены средства в размере 1 млрд.тг. Также стартует Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

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