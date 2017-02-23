Депутаты предложили установить предельные цены на продукты и лекарства

Парламентарий Тургун Сыздыков предлагает использовать опыт скандинавских стран во время кризиса.

Депутат Мажилиса Тургун Сыздыков обеспокоился повышением цен на основные продовольственные товары и лекарства, передает НГ.

"По данным региональных филиалов нашей партии, цены на основные виды товаров по 24 наиболее значимым наименованиям выросли в два и больше раз, особенно на картофель, гречку, сахар, яйцо, соль, помидоры, огурцы. Подорожал хлеб даже в традиционно хлебных районах. Цена на мясо достигла 1800-2000 тенге за килограмм", - сказал он в запросе на имя премьер-министра и генпрокурора РК.

Депутат считает, что меморандумы, подписанные в регионах между властями и торговыми фирмами для стабилизации цен, носят, в большинстве своём, декларативный характер.

"Вносим предложение: разработать на правительственном уровне системные меры по наведению порядка на рынке производства и реализации товаров, в первую очередь, включённых в перечень продовольственной корзины и лекарственных средств. Рассмотреть вопрос о приостановлении отмены ценового регулирования на отдельные виды товаров, установлении предельно допустимых цен на социально значимые продукты питания и лекарства по опыту ряда скандинавских государств на период кризиса в экономике", - заявил депутат.

Он предлагает совместно с правоохранительными органами разработать комплекс мер по декриминализации существующего порядка ценообразования, не имеющего ничего общего с нормальными рыночными механизмами, искоренению паразитирующего слоя посредников, оказывающих серьёзное влияние на формирование цен.

"Исполнительным органам на местах возвратить стабилизационным фондам, социальным магазинам, торговым отделам, коммунальным рынкам первоначальную идею социальных объектов, взять на контроль своевременность, количество и качество поставляемой продукции. Рассмотреть вопрос расширения прямого доступа отечественных производителей к прилавкам на рынках и базарах", - добавил он.

Также одно из предложений депутата - это разработка госпрограммы адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам на период кризиса, в том числе ввод электронной карты покупателя для приобретения продуктов местных производителей.