Почему при падении курса доллара не снижаются цены, рассказал министр нацэкономики

Сулейменов отметил, что мы не живем в США, а живем в Казахстане.

После заседания коллегии Министерства национальной экономики РК глава ведомства Тимур Сулейменов прокомментировал представителям прессы, почему при падении курса доллара не снижаются цены на товары, передает Zakon.kz.

«Мое мнение, как экономиста, они не должны снижаться от падения курса доллара. У нас своя экономика, мы производим свои товары. Себестоимость наших товаров соответственно формируется в тенге и, соответственно, мы должны избавиться от привязки к доллару. Дедолларизация должна произойти не только в законодательстве, где запрещается выражать цены в долларах. Надо «запретить» их в головах. Не надо пересчитывать цены, зарплаты, стоимость машин и квартир в долларах. Мы не живем в США, мы живем в Казахстане», - сказал он.

При этом министр уточнил, что в Казахстане сохраняется «определенная импортозависимость».

«Я понимаю, что у нас сохраняется определенная импортозависимость, но тем не менее. нам нужно ориентироваться на отечественное (…). Таким образом, в движении валюты вверх или вниз нет такой прямой зависимости, надеюсь эта зависимость все больше и больше будет уменьшаться. Потому что мы будем наращивать свое собственное производство. И тогда движение курса тенге к любой из валют, не будет влиять на стоимость товаров, работ и услуг, которые мы сами производим», - выразил Сулейменов надежду.

«Базовые экономические теории говорят о том, что товар будет продан за столько, за сколько готовы его купить. И очень хорошим примером является рынок недвижимости, ведь он же не пересчитался, несмотря ни на какие девальвации. Цены сохранились», - пояснил глава ведомства.

«Здесь вопрос должен решаться не к тому, что каким-то образом привязываться к доллару, вне зависимости, если там большая составляющая импорта или нет, нужно решать вопросы с наращиванием собственного предложения, снижением барьеров, издержек, повышением конкуренции. У Антимонопольного органа должен быть хороший гибкий инструментарий реагирования. И естественно с транспортной логистикой решать вопросы надо», - резюмировал он.