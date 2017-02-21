​В Актобе перестали покупать квартиры

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​В Актобе перестали покупать квартиры

Как рассказали в департаменте юстиции, актюбинцы покупают в основном по госпрограмме и в новостройках. Снизилась платежеспособность, подорожали кредиты. Вместе с тем растет число проблемных кредитов, сообщает корреспондент «Диапазона».

Актюбинская область по сделкам с недвижимостью занимает 5 место в стране. Нас опережают ЮКО, Алматы, Алматинская область и Астана.

«Сделки совершаются в основном по вновь строящимся домам, по госпрограмме и квартирам, покупаемым на накопления в ЖССБ, - рассказывает руководитель отдела по регистрации прав на недвижимое имущество департамента юстиции Светлана Умбетова. - Речь идет о первичной регистрации. На вторичном рынке оживления нет уже год. Цены на квартиры упали. Если 1 - комнатная квартира до девальвации стоила 7, 2 млн. тенге, сейчас 2- стоит 5 ,5 - 6 млн. тенге. Это на вторичном рынке. 3-комнатные спросом не пользуются.

Те, кому нужно жилье, покупают его через Жилстройсбербанк на свои накопления. По программе КИК квартир берут меньше, поскольку они дороже. Сделок по частным домам, коттеджам тоже стало меньше.

По данным департамента юстиции, в 2016 году в области совершили 15396 сделок с недвижимостью, в 2015 году - 12926. Но это сделки не только с жильем - с гаражам и земельными участками. Квартиры оформляют в основном в новостройках.

«Срок регистрации недвижимости сейчас сократился до 3 дней. Электронная регистрация и того быстрее - делается день в день, этим занимаются нотариусы», - говорит Светлана Умбетова.

- А как изменились цены на жилье?

- В центре Актобе 1-комнатная квартира в черновой отделке стоит 7,3 млн. тенге. С ремонтом - 8, 5 млн. тенге. Но покупателей нет. На вторичном рынке 1-комнтаная квартира 4,5 - 6 млн. тенге в зависимости от этажа и района. 2-комнатная квартира стоит не более 6,5-7,5 млн. тенге. Дешевле квартиры на Есет батыра, Тургенева, в Жилгородке. Двушку на Кунаева в новом доме предлагают за 7-8,5 млн. тенге, в других районах за 9,5-13 миллионов в зависимости от площади.

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фото пользователя taxsist2
taxsist2
не перестали, вчера заехали соседи у меня в подъезде, до этого полгода назад ниже этажом две квартиры продались,чет как-то для рекламы госпрограммы или может в моем районе спрос только на вторичное жилье))
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21.02.2017, 14:13
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