Россиянам запретят покупать санкционнные товары из Беларуси и Казахстана

Российское правительство запретит оборот в стране отдельных товаров, ввезенных из государств - партнеров по ЕАЭС. Для россиян это может означать запрет на покупку так называемых санкционных продуктов, передает РБК.
Правительство получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). Соответствующий законопроект подготовлен Минфином; в понедельник, 13 февраля, его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, сказал РБК участник заседания и подтвердила пресс-служба Минфина. Правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.
Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны - союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России, следует из законопроекта (есть у РБК). Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины либо их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы. Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», сказано в законопроекте.
Цель документа - запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств - союзников по ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, пояснил РБК федеральный чиновник. Сейчас торговые условия России (членство в ВТО, санкции и контрсанкции, ограничения в отношении Украины и Турции) не согласуются с торговыми условиями других стран ЕАЭС, и это неправильно, говорит РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Несовпадение правил по ввозу из третьих стран внутри Таможенного союза рано или поздно должно быть устранено, объясняет он.
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