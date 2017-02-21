В Казахстане малообеспеченных граждан стало больше

За прошлый год реальные доходы населения Казахстана сократились на 4,5% - это самое значительное падение уровня жизни за последние 16 лет, передает ranking.kz.

По данным аналитиков, предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2009 году, когда уровень реальных доходов за год уменьшился на 3,1%.

«Снижение покупательной способности заработных плат казахстанцев продолжалось в течение практически всего года, лишь в декабре уровень реальных доходов вырос на 2,4%, однако на итоговый годовой показатель это временное повышение не повлияло.

В течение 2011-2015 годов в Казахстане резко сокращалась численность населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, за этот период численность уменьшилась более чем в 2 раза. Однако, в 2016 году это процесс не только остановился, но и наметилась обратная тенденция, по итогам 3 квартала численность таких казахстанцев составила 452 тысяч человек, или на 6 тысяч человек больше, чем было год назад», - говорится в сообщении.

Численность 10% наименее обеспеченного населения за год выросла быстрее, чем 10% наиболее обеспеченных. По сравнению с уровнем на конец 3 квартала 2015 года число малообеспеченных казазахстанцев выросло почти на 27 тысяч человек, в то время как число обеспеченных граждан РК увеличилось на 18,3 тысяч человек.

10% наиболее обеспеченных граждан РК обладают 23,6% всех доходов населения. При этом уровень неравенства в РК пока остается низким (0,281), хотя по сравнению с 2013 годом его показатель вырос.

Наибольшее число бедных жителей в РК проживает на юге Казахстана: ЮКО (289,6 тысяч человек на конец 3 квартала 2016 года), Алматинской области (201 тысячи человек) и Алматы (175 тысяч человек). В Актобе проживает 85,5 тысяч малообеспеченных граждан.

За год наиболее интенсивно численность малообеспеченного населения росла в Алматы (+4,7 тысяч человек), Астане (+4,3 тысяч человек) и ЮКО (+3 тысяч человек).