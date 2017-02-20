Бухгалтера бесплатно проконсультируют актюбинцев

23 февраля Клуб бухгалтеров проводит «День открытых дверей» в здании управления государственных доходов, сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Актюбинской области.

Предпринимателям, бухгалтерам организаций и предприятий разъяснят наиболее актуальные и проблемные вопросы налогового законодательства. Индивидуальные консультации специалистов можно будет получить в течение всего дня 23 февраля в здании Управления государственных доходов Актобе.

Также здесь пройдет семинар-совещание по проблемным вопросам бухгалтеров, в котором примет участие руководство ДГД области и региональной Палаты предпринимателей. На сегодня Клуб объединил порядка 40 бухгалтеров региона.

Дополнительную информацию по участию в семинар-совещании и получении консультации в рамках «Дня открытых дверей» можно получить по телефонам: 21-34-59 и 74-46-06.