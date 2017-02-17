Как платить налог на транспорт

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Как платить налог на транспорт

Налог на транспорт в этом году повысился незначительно.

Департамент государственных доходов по городу Алматы показал ставки налогов на транспорт в 2017 году.

Вне зависимости от того, где вы живёте, налог на транспорт можно оплатить во всех отделениях банков второго уровня, в некоторых, правда, предусмотрена комиссия за это. Платежи без комиссий принимают в отделениях Казпочты.

Сумму оплаты можно уточнить обратившись в Налоговое Управление по вашему району или пройдя по ссылке.

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