Глава Нацбанка поделился рецептом сохранения своих сбережений

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Глава Нацбанка поделился рецептом сохранения своих сбережений

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев дал совет по хранению сбережений, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу организации.

Половину своих сбережений лучше хранить в тенге, а вторую - в иностранной валюте. Такой совет дал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе интервью изданию «Деловой Казахстан».

«Свободно плавающий обменный курс означает, что колебание тенге возможно как в одну сторону, так и в другую... Мы подтверждаем свой «рецепт»: для сохранения сбережений, храните средства, минимум, 50 на 50. Храните половину сбережений в тенге: за счет высоких ставок можно зарабатывать гораздо большую доходность. Вторую половину храните в иностранной валюте, если это связано с тратами за границей или зарубежными поездками. Но там доходность очень низкая», - порекомендовал он.

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