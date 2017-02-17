Глава Нацбанка поделился рецептом сохранения своих сбережений

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев дал совет по хранению сбережений, сообщает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу организации.
Половину своих сбережений лучше хранить в тенге, а вторую - в иностранной валюте. Такой совет дал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе интервью изданию «Деловой Казахстан».
«Свободно плавающий обменный курс означает, что колебание тенге возможно как в одну сторону, так и в другую... Мы подтверждаем свой «рецепт»: для сохранения сбережений, храните средства, минимум, 50 на 50. Храните половину сбережений в тенге: за счет высоких ставок можно зарабатывать гораздо большую доходность. Вторую половину храните в иностранной валюте, если это связано с тратами за границей или зарубежными поездками. Но там доходность очень низкая», - порекомендовал он.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.