В Казахстане сократились расходы на оборону

В 2016 году расходы на охрану общественного порядка выросли на 5%, в то время как затраты на оборону уменьшились на 3%, передает ranking.kz.

По данным аналитиков, охрана общественного порядка усиленно финансируется в трех регионах - Алматы, ЮКО и Алматинской области.

На финансирование обороны РК и общественного порядка за 2016 год госбюджет выделил 1 трлн тенге - на 12 млрд больше, чем годом ранее.

«На оборону и общественный порядок уходит 11% от всех затрат после соцподдержки (21%) и образования (18%). Из них на оборону ежегодно расходуется 41-43%, на поддержку общественного порядка, безопасности, правовой, судебной и уголовной деятельности больше - 57-59%», - говорится в сообщение.

На 2017 год на оборону запланировано выделить 408 млрд тенге, что сократит расходы еще на 4% и увеличить расходы на общественный порядок до 482 млрд тенге.

Основная доля расходов в обеспечение общественного порядка приходится на обеспечение безопасности - 44% и на правоохранительную деятельность - 28%. Финансирование противодействия уголовной деятельности занимает 8% в расходах, расходы на судебную - 7%.