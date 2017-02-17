Строители шахты из Хромтау остались без зарплаты​

Инвестор из России задолжал строителям шахты в Хромтау 200 миллионов тенге. Без зарплаты осталось более 100 человек, в том числе - 40 граждан России.

Рабочие компании "Шафт Синкерс Казахстан", строившие в прошлом году новую шахту в городе Хромтау Актюбинской области уже полгода не могут получить зарплату. Все это время руководство просило горняков немного подождать, после чего компания закрылась, сообщает телеканал "КТК".

Работодатель остался должен более чем 100 шахтостроителям 200 миллионов тенге.

"Нам сказали: ждите, будет во вторник, будет в пятницу, будет во вторник, будет в пятницу. И так каждую неделю, месяц за месяцем. Мы верили своему руководству", - рассказал житель Хромтау Игорь Сидельников.

Среди обманутых работников и 40 граждан России, но ждать денег они не стали и уехали с пустыми карманами.

Шахту заказчик этого проекта - компания "Казхром" - теперь достраивает сам. Из 100 горняков там смогли продолжить работу лишь 11 человек. Чиновники убеждают, что делают все, что могут.

"Выдано было предписание, юридическое лицо привлечено к ответственности. Сейчас будет контрольная проверка. И опять, я знаю, что на данный момент данная сумма не погасится. В любом случае мы материал направим в административный суд. Самое главное, в настоящее время, ещё с момента обращения работников, напомнили, что они имеют полное право обратиться в гражданском порядке", - заверил заместитель руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Бауыржан Уразаев.

В суде измученным ожиданием работникам сказали, что спросить с некого. Главный учредитель фирмы - инвестор из России - уже покинул территорию страны, не дожидаясь окончания всех разбирательств.

"Нам в прокуратуре сказали, что господина Скрыльника, нашего директора, не выпустят из Казахстана до тех пор, пока он нам не выплатит заработную плату. Мы, конечно, в это верили, ждали тоже, но то, что мы обратились сейчас в суд, но в суде нам говорят, что ответчика нет. И мы не знаем, что делать", - жалуется жительница Хромтау Гульмира Дабилова.

Тем временем, частные судебные исполнители оценивают стоимость имущества должника и в скором времени выставят все оборудование на торги. Однако пока неизвестно - сколько они выручат денег и хватит ли их для погашения долга по зарплате.