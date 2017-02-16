​Фонд проблемных кредитов передадут правительству

Сенат в первом чтении одобрил законопроект о передаче Фонда.

АО "Фонд проблемных кредитов" передадут от Нацбанка Правительству, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев. Такая необходимость появилась в целях совершенствования банковской системы, передаёт "Казинформ".

"В части совершенствования банковского законодательства и в целях реализации поручений главы государства новым законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача АО "Фонд проблемных кредитов" от Национального банка Правительству", - сказал Бекетаев.

Основной целью деятельности Фонда проблемных кредитов является улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня.

Основными видами деятельности являются выкуп проблемных кредитов банков второго уровня, управление выкупленными активами банков второго уровня, эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.

13 февраля стало известно, что на решение проблемных кредитов в Казахстане Правительство выделяет 2 трлн тенге. Экономисты полагают, что эти деньги в основном пойдут на выкуп плохих активов Казкоммерцбанка, который вступил в предварительные обсуждения по потенциальной сделке с Народным банком.