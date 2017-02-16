10 процентов от выручки обяжут выделять на развитие спорта организаторов лотерей

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10 процентов от выручки обяжут выделять на развитие спорта организаторов лотерей

Сейчас в Казахстане лотерейные игровые виды никто не контролирует.

Министерство культуры и спорта Казахстана будет законодательно следить, сколько налоговых поступлений идет от продажи лотерейных билетов в Казахстане, и кто является обладателем крупных выигрышей. Об этом сегодня заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает МИА «Казинформ».

Глава ведомства пояснил, что принятый в прошлом году Закон «О лотерее и лотерейной деятельности» предусматривает нормы по ежеквартальным отчислениям операторами лотереи на развитие массового спорта не менее 10% средств от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов и призовым фондом.

«Сейчас лотерейные игровые виды никто не контролирует. Но министерство будет устанавливать специальное документирование, где будем следить, сколько была выручка от продажи билетов. Кто является обладателем выигрышей, сколько налоговых поступлений идет. И самое главное - сейчас мы подписали договор, где 10% от призового фонда, от выручки, то есть от собственного дохода того, кто проводит лотерейную деятельность, будет идти на развитие спорта», - сказал Мухамедиулы на заседании коллегии ведомства в Астане.

Министр уточнил, что на прошлой неделе Правительством определен оператор лотереи, который будет осуществлять организацию и проведение лотереи на всей территории Казахстана. Это - АО «Сәтті жұлдыз».

«Это первый опыт официального вовлечения бизнеса к системной поддержке социальной сферы. Уверен, что такая практика может быть успешно применена в рамках Закона «Об игорном бизнесе», а также в сфере в киноиндустрии. (...) Далее мы хотели бы, чтобы все виды игорной деятельности, как во всем мире, отчисляли определенные проценты от прибыли на развитие социальной сферы», - заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

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