Пенсионные деньги казахстанцев отдадут в управление зарубежным компаниям

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Пенсионные деньги казахстанцев отдадут в управление зарубежным компаниям

Об этом заявил председатель национального банка РК Данияр Акишев, передает ИА «NewTimes.kz».

Кроме того, глава Нацбанка пообещал усилить систему внутреннего контроля и использования денег.

«В управлении ЕНПФ произойдут определенные изменения. Оценка практической реализации этих планов потребует времени. Недостатки в работе ЕНПФ мы устраним, максимально усилим систему внутреннего контроля и использования денег. Но необходимо решить самые важные проблемы. Почему в настоящее время начинает преобладать скептическое отношение граждан к накопительной пенсионной системе?», - сказал Акишев в интервью «Казахстанской правде».

По его мнению, это происходит из-за отсутствия конкуренции на рынке пенсионных активов. Именно она, считает глава финрегулятора, создаст наиболее благоприятные условия для всех игроков.

«Необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами. Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям. Национальный банк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора. Мы в этом направлении работаем», - сказал председатель Нацбанка.

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