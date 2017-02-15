Минимальная зарплата казахстанцев в 20 раз меньше, чем в Германии

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Минимальная зарплата казахстанцев в 20 раз меньше, чем в Германии

Eurostat опубликовал последние данные о размерах минимальных зарплат за месяц в странах Евросоюза. На 1 января 2017 минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

Самая высокая «минималка» оказалась в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo), передает korrespondent.net.

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять разпревышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция(-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Отметим, что на 2017 минимальная зарплата в Казахстане составляет 24 459 тенге – это 71 европо курсу на 13 февраля (343,04 тенге за 1 евро).

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