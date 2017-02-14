Какой хлеб подорожал в Актобе больше всего

В Актобе значительнее всего подорожал хлеб из смеси злаков - сразу на 33,6 процента, до 187 тенге за килограмм.

В январе казахстанцы платили за макароны на 10% больше, чем годом ранее. Ржано-пшеничный и пшеничный хлеб из муки высшего сорта поднялись в цене на 8-9%. Сильнее всего подорожал доступный пшеничный хлеб из муки первого сорта - сразу на 17% за год. Такие данные приводят в своем исследовании розничных цен на хлебобулочные и мучные изделия аналитики Ranking.kz.

Так, по итогам января 2017 года пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в среднем 217 тенге за килограмм по республике (на 8,6 процента больше, чем в январе 2016). Хлеб из ржано-пшеничной смеси обходится казахстанцам в среднем 188,5 тенге за килограмм (на 7,8 процента больше, чем годом ранее). Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене до 122,4 тенге килограмм.

Наиболее высокие цены на пшеничный хлеб из высокосортной муки отмечены среди крупных городов и мегаполисов страны в Актау - 287 тенге за килограмм (+9,5 процента за год), наиболее низкие в Кызылорде - 146 тенге за килограмм, (+13,2 процента.) Наибольший рост цен ощутили жители Уральска - сразу +30,7 процента, до 183 тенге за килограмм.

Ржано-пшеничный хлеб обходился дороже всего жителям столицы - 251 тенге за килограмм, +3,7 процента за год, дешевле всего кызылординцам - 127 тенге за килограмм, как и годом ранее.

Самый доступный хлеб из пшеничной низкосортной муки дороже всего стоил в Актау - 156 тенге за килограмм (+20,9 процента за год), дешевле всего в Таразе и Шымкенте - 100 тенге за килограмм (+7,6 и 20,3 процента год-к-году, соответственно). Сильнее всего рост цен ощутился в Жезказгане - сразу на 42,1 процента до 135 тенге за килограмм.

Сахарное печенье выросло в цене на 12,1 процента, до 508,5 тенге за килограмм в среднем по РК, пряники - на 10,2 процента, до 493 тенге за килограмм. И те, и другие кондитерские хлебобулочные изделия дороже всего обходилось жителям Актау (644 тг за килограмм печенья, и 704 тенге за килограмм пряников).

Вермишель выросла в цене за год на 10,7 процента , до 252,3 тенге за килограмм в среднем по РК, рожки и лапша - на 10,3 процента, до 246,4 и 393,9 тенге за килограмм, соответственно.

Больше всего за вермишель отдавали жители Актау - 387 тенге за килограмм, +16,2 процента за год, как и за рожки - 370 тенге за килограмм, +19,4 процента. Лапша дороже всего стоила в Атырау - 615 тенге за килограмм, +23 процента за год.

Наиболее доступные цены на вермишель отмечены в Шымкенте - 211 тенге за килограмм, как и годом ранее. Рожки дешевле всего обходились жителям Талдыкоргана - 192 тенге за килограмм, +4,3 процента за год, лапша - жителям Уральска - 242 тенге за килограмм, +1,7 процента год-к-году.

По итогам 2016 года производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тысяч тонн, что на 3,8 процента больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. Главной "хлебницей" страны остается ЮКО - доля региона выросла до 23,8 процента, против 20,9 процента годом ранее, объемы выпуска подскочили на 17,9 процента, до 178,2 тысячи тонн. На этот же регион пришлись и максимальные объемы выпуска кондитерских изделий длительного хранения - 21,2 тысячи тонн, +35,1 процента к 2015 году (это 22,4 процента от всего производства подобных изделий по РК).

Макаронные изделия - также в плюсе: в 2016 объемы выпуска достигли 148,6 тысяч тонн, на 1,6 процента больше, чем в "минусовом" 2015. Здесь также лидирует ЮКО, обеспечивая 21,3 процента от всех произведенных в стране макаронных изделий - 31,7 тысяч тонн.

В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения - местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7 процента всех хлебобулочных и кондитерских изделий и 84,4 процента - всех макаронных. Для импортозамещения остается открытой ниша кондитерских изделий и пирожных длительного хранения - здесь казахстанские компании перекрывают лишь 61,4 процента спроса.