На новые дороги Казахстан потратит ​1,7 трлн тенге

Речь идет о 23 проектах протяженностью 4,4 тыс км, передает ИА «NewTimes.kz».

«В период 2017-2019 годов предусмотрена реализация 23 проектов протяженностью 4,4 тыс км на сумму 1,7 трлн тенге. За счет выделенных средств будут продолжены работы на семи переходящих проектах, по итогам года планируется завершить работы на участках протяженностью более 600 км. За счет средств республиканского бюджета планируется начать 8 новых проектов, протяженность - свыше 1 тыс км. Финансирование 8 проектов протяженностью 2184 км предусмотрено за счет займов международных финансовых институтов», - сказал Касымбек на заседании правительства.

Как сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, в 12 областях Казахстана будет отремонтировано 1,7 тыс км дорог – «Западная Европа - Западный Китай», «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Бейнеу-Актау», «Алматы-Усть-Каменогорск, «Актобе-Атырау», «Уральск-Каменка». На эти проекты привлечено 75 тыс человек.

Он уточнил, что в текущем году планируется построить и реконструировать более 4400 км республиканских дорог. В этих работах будет занято более 100 тыс человек.