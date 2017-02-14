На новые дороги Казахстан потратит ​1,7 трлн тенге

Автор:
На новые дороги Казахстан потратит ​1,7 трлн тенге

Речь идет о 23 проектах протяженностью 4,4 тыс км, передает ИА «NewTimes.kz».

«В период 2017-2019 годов предусмотрена реализация 23 проектов протяженностью 4,4 тыс км на сумму 1,7 трлн тенге. За счет выделенных средств будут продолжены работы на семи переходящих проектах, по итогам года планируется завершить работы на участках протяженностью более 600 км. За счет средств республиканского бюджета планируется начать 8 новых проектов, протяженность - свыше 1 тыс км. Финансирование 8 проектов протяженностью 2184 км предусмотрено за счет займов международных финансовых институтов», - сказал Касымбек на заседании правительства.

Как сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, в 12 областях Казахстана будет отремонтировано 1,7 тыс км дорог – «Западная Европа - Западный Китай», «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Бейнеу-Актау», «Алматы-Усть-Каменогорск, «Актобе-Атырау», «Уральск-Каменка». На эти проекты привлечено 75 тыс человек.

Он уточнил, что в текущем году планируется построить и реконструировать более 4400 км республиканских дорог. В этих работах будет занято более 100 тыс человек.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.02.2017, 10:20
  
Австриец нашел 270 тыс евро и сдал их в полицию
09.02.2017, 10:21
  
Тысячные купюры образца 2006 года перестанут принимать с 1 марта
08.02.2017, 17:37
  
Зелёные 1000 тенге не отменяли, но их нигде не берут
07.02.2017, 16:29
  
Уменьшить штрафы за нарушения ПДД планируют в Казахстане 2
07.02.2017, 09:28
  
В Актюбинской области сохраняются ограничения на дорогах из-за непогоды
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
да не стоит тратить не копейки, объявить тендера, допустить к этим тендерам зарубежных инвесторов и сделать платной дорогу, отвечаю я бы лично поехал по нормальной дороге купив абонемент чем по бесплатно. Наши копейку освоят и потом через год начнем там чмки бурить и закидывать брусчаткой. Даже в джунглях строят платные дороги инвесторы из других стран и отбивают свою копейку под гарантию государства в течении 20  лет.
Ответить
14.02.2017, 11:43
Последние новости раздела
Какой хлеб подорожал в Актобе больше всего
«СК-Фармация» оштрафована на 1,3 млрд тенге 1
В Актобе подорожало мясо 19
​В Казахстане выросла плата за аренду жилья 1
Тысячные купюры образца 2006 года перестанут принимать с 1 марта
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017
Самый дешевый бензин в Европе продают в Казахстане 12
Причины роста цен на бензин выясняет Антимонопольный комитет
Уменьшить штрафы за нарушения ПДД планируют в Казахстане 2
​В Актобе подняли оплату за садики 1
Loading...