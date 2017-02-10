«СК-Фармация» оштрафована на 1,3 млрд тенге

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«СК-Фармация» оштрафована на 1,3 млрд тенге

На ТОО «СК-Фармация» наложен штраф на сумму 1,3 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики РК.

Антимонопольным органом Казахстана выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО «СК-Фармация», являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО «СТОФАРМ» дополнительных обязательств», - информирует комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

Как сообщается, данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.

Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 млрд тенге.

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