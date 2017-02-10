В Актобе подорожало мясо

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В Актобе подорожало мясо

В стране неожиданно выросла стоимость мяса. В некоторых регионах говядина подорожала сразу на 500 тенге. Следом за ней дорожает и конина, сообщает КТК.

В Минсельхозе это объясняют ростом цен на топливо и корма. Рядовые казахстанцы заявили, что уже затянули пояса.

Ещё в конце прошлого года цена на говядину колебалась от 1000 до 1300 тенге. А сейчас её стоимость выросла на несколько сотен.

Такая же ситуация и в Актобе. За одну неделю на рынках килограмм говядины подорожал на 400-500 тенге, в гипермаркетах ее продают за 1800. Даже на коммунальном рынке, где всегда самые низкие цены, стоимость достигла полутора тысяч.

В Шымкенте цена на говядину выросла примерно на 100 тенге и составила 1350 за килограмм, а в Караганде она поднялась до 2000. А за конину просят все 2500. Продавцы ссылаются на рост закупочных цен. Местные власти уверяют, что явление это временное и к весне цены станут ниже. Однако предприниматели в этом не уверены.

«Мясо подорожало еще до нового года. После нового года еще был скачок цен. Вывезли очень много скота, то есть и по Казахстану, и в Российскую Федерацию очень много уходит скота», - комментирует директор мясного магазина Василий Дашкин.

В Минсельхозе об этой ситуации знают. Помимо подорожания топлива и кормов, на скачок цен, по их мнению, повлияли бураны. Тогда на рынке резко сократилось предложение.

«Может, были какие-то проблемы с мясом именно из-за погодных условий. Когда перерыв идёт, когда спрос превышает предложение, цены растут», - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Кто тут еще скажет, что у нас всё хорошо и мы всё придумываем???

Кстати, вот вы объясните мне недалёкому: в чем юмор открывать тут производства новые, кичится об этом на всю страну, бить себя пяткой в грудь, а потом ПОЧТИ ВСЁ продавать за границу?
Как говорится сапожник без сапог( Чтоб потом "Рядовые казахстанцы заявили, что уже затянули пояса."
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10.02.2017, 10:22
фото пользователя logovaldis
logovaldis
И всё под шумок, пока нам про певцов всяких рассказывали и спорт.мероприятия отчитывались - хлабысь и всё.... бенз подорожал, газ подорожал, отопление подорожало..а мы наивные рот открыли и слышуем как всё отлично!
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10.02.2017, 10:30
фото пользователя Красава
Красава
В Багдаде все спокойно.
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10.02.2017, 10:50
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