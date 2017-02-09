Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017

Автор:
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработали казахстанские чемпионы и призеры 28-й зимней Универсиады-2017 в Алматы.

Накануне соревнований министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что чемпионы получат по 4,9 миллиона тенге, серебряные призеры - по 3,3 миллиона, а занявшие третье место - по 1,6 миллиона. Аналогичные суммы полагаются и тренерам.

На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.

Выплаты премиальных за Универсиаду регулируются постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1435. В нем говорится, что вознаграждение за медали в командных видах спорта и эстафетах выплачивается каждому спортсмену в стопроцентном размере. Это означает, что каждый из 23 игроков сборной Казахстана по хоккею получит по 3,3 миллиона тенге за второе место.

Казахстанские чемпионы Универсиады-2017 суммарно получат 63 миллиона 700 тысяч тенге, серебряные призеры - 125 миллионов 400 тысяч, а бронзовые - 40 миллионов.

В общей сложности казахстанским спортсменам заплатят за медали Универсиады 229 миллионов 100 тысяч тенге. Столько же суммарно получат и тренеры победителей и призеров.

Таким образом, общая сумма призовых сборной Казахстана за Универсиаду составит 458 миллионов 200 тысяч тенге. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.02.2017, 14:34
  
Как мужчины упустили женское «золото» биатлонной эстафеты Универсиады-2017
05.02.2017, 10:48
  
Денис Тен принес Казахстану десятое "золото" Универсиады-2017 в Алматы
04.02.2017, 14:53
  
Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017
01.02.2017, 19:52
  
Студенты пронесли огонь по улицам Актобе
01.02.2017, 19:46
  
Казахстанские спортсменки завоевали золото, серебро и бронзу
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Тысячные купюры образца 2006 года перестанут принимать с 1 марта
Самый дешевый бензин в Европе продают в Казахстане 10
Причины роста цен на бензин выясняет Антимонопольный комитет
Уменьшить штрафы за нарушения ПДД планируют в Казахстане 2
​В Актобе подняли оплату за садики 1
Тенге укрепляется
В Казахстане резко подорожал бензин 4
​200 млн тенге по зарплате задолжали казахстанцам за месяц
Назарбаев расстроен увеличением коррупционеров среди чиновников 8
Назарбаев потребовал от министра финансов перестать раздавать деньги 2
Loading...