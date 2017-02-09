Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработали казахстанские чемпионы и призеры 28-й зимней Универсиады-2017 в Алматы.

Накануне соревнований министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что чемпионы получат по 4,9 миллиона тенге, серебряные призеры - по 3,3 миллиона, а занявшие третье место - по 1,6 миллиона. Аналогичные суммы полагаются и тренерам.



На Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 36 медалей - 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.



Выплаты премиальных за Универсиаду регулируются постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1435. В нем говорится, что вознаграждение за медали в командных видах спорта и эстафетах выплачивается каждому спортсмену в стопроцентном размере. Это означает, что каждый из 23 игроков сборной Казахстана по хоккею получит по 3,3 миллиона тенге за второе место.



Казахстанские чемпионы Универсиады-2017 суммарно получат 63 миллиона 700 тысяч тенге, серебряные призеры - 125 миллионов 400 тысяч, а бронзовые - 40 миллионов.



В общей сложности казахстанским спортсменам заплатят за медали Универсиады 229 миллионов 100 тысяч тенге. Столько же суммарно получат и тренеры победителей и призеров.



Таким образом, общая сумма призовых сборной Казахстана за Универсиаду составит 458 миллионов 200 тысяч тенге. Выплаты будут осуществлены из республиканского бюджета.