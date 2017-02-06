Тенге укрепляется

Автор:
Тенге укрепляется

Курс доллара составил 321,59 тенге.

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге).

Объем торгов составил - 40 800 тыс. долларов (-11 100 тыс. USD). В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Напомним, по итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля курс доллара составлял 323,68 тенге.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.01.2017, 11:10
  
​Курс нацвалюты укрепился
12.01.2017, 10:31
  
Курс доллара составил 331,65 тенге 1
10.01.2017, 10:51
  
Курс нацвалюты ослаб
04.01.2017, 10:27
  
Курс нацвалюты ослабел 4
26.12.2016, 12:58
  
Курс тенге ослабел
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Казахстане резко подорожал бензин 1
​200 млн тенге по зарплате задолжали казахстанцам за месяц
Назарбаев расстроен увеличением коррупционеров среди чиновников 8
Назарбаев потребовал от министра финансов перестать раздавать деньги 2
Миллиардные нарушения в работе компаний «Самрук-Казына» выявил Счетный комитет 1
В Казахстане подорожали продукты на 1,2% 2
За ценовой сговор оштрафованы 14 реализаторов сжиженного газа в Актобе 2
Куда обратиться с жалобой за недолив топлива на АЗС
С 1 июля вырастут пенсии и единовременное пособие на рождение ребенка
109 млрд тенге потратили в Алматы на Универсиаду - СМИ
Loading...