Тенге укрепляется

Курс доллара составил 321,59 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге).
Объем торгов составил - 40 800 тыс. долларов (-11 100 тыс. USD). В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Напомним, по итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля курс доллара составлял 323,68 тенге.
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