​200 млн тенге по зарплате задолжали казахстанцам за месяц

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​200 млн тенге по зарплате задолжали казахстанцам за месяц

Государственными инспекторами труда в январе выявлена задолженность по зарплате на сумму 200 млн тенге, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

С начала года государственными инспекторами труда в 44 предприятиях Казахстана выявлена задолженность по заработной плате перед 348 работниками на сумму 200 млн тенге.

Руководителям этих предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн тенге.

«В результате принятых мер задолженность погашена на сумму 50 млн тенге. Защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн тенге перед 158 работниками, в ТОО «СП Sareco» - 14,9 млн тенге перед 118 работниками в Акмолинской области, в ТОО «Жамбылгипс» - 1,1 млн тенге перед 23 работниками и ТОО «Жамбылгипсстрой» - 1 млн тенге перед 12 работниками в Жамбылской области», - говорится в сообщении ведомства.

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